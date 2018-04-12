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12 апреля 2018
13:25  12 апреля 2018 1

Тулеев попросил защитить его от журналистов, рассказавших о его доме с озером

Кемерово. День 2ой. Заседание с Тулеевым, рука у лица, тулеев аман
Экс-губернатор сам изъявил желание пройти проверкуФото: Данил Айкин © URA.RU
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Председатель Совета народных депутатов Кузбасса Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову по вопросу защиты чести и достоинства. Экс-губернатор отмечает, что в Сети стало появляться много оскорблений, лжи и дезинформации.

В сообщении, опубликованном на сайте Совета народных депутатов Кемеровской области, отмечается, что в Сети все чаще публикуются новости о несметных богатствах Тулеева, о том, что глава областного парламента якобы владеет «целым городом». СМИ публикуют фото и видео «владений» Тулеева. В связи с этим экс-глава региона попросил прокуратуру проверить его доходы и расходы, а также то, соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, пишет «Газета Кемерова».

Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева 10 апреля на внеочередной сессии парламента выбрали председателем Совета народных депутатов региона. За него проголосовали 38 из 39 человек. Ранее Тулеев подал в отставку с поста губернатора после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

Павел Маркуш
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