02:33 19 апреля 2018 0

Украинская армия обстреляла Донецк и несколько населенных пунктов (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Украинские силовики нанесли удар по Донецку. В среду, 18 апреля, окраины города обстреливались из танков, гранатометов и минометов. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, под обстрел попали район «Вольво-Центр» в северной части Донецка, а также села Жабичево, Спартак, Докучаевск, Дзержинское и Коминтерново. Информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется, пишет ТАСС.

В последнее время, как отметил Якубов, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. За последние сутки ВСУ 27 раз нарушили перемирие, выпустив до ДНР почти 900 боеприпасов. Обстрелы не прекращаются даже несмотря на так называемое пасхальное перемирие.