Главный экономист банковского надзора ЦБ арестован за взятку

04:00 24 апреля 2018 0

Сотрудник ЦБ требовал крупную сумму в обмен на положительный итог проверки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Басманный суд Москвы заключил под стражу главного экономиста банковского надзора ЦБ по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича. Высокопоставленный сотрудник Банка России подозревается в вымогательстве.

По данным «РЕН ТВ», Юргелевич через посредника (роль которого выполнял его родственник) вымогал 150 тысяч евро у руководства банка БКФ за положительный результат экспертизы, проводившейся Центробанком. Потенциальным жертвам Юргелевича такое предложение не понравилось, и они обратились в ФСБ. Последующие переговоры проходили под контролем силовиков.

В результате спецоперации посредника задержали с указанной суммой в здании БКФ, позже был задержан и сам Юргелевич. Дело в отношении экономиста возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).