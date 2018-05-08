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08 мая 2018
07 мая 2018
08:18  08 мая 2018 1

Сын Собчак прилип к экрану во время инаугурации Путина. «Растет преемник!» ФОТО

Ребенок Собчак и Виторгана скорее пойдет по стопам матери, считают в СетиФото: аккаунт Ксении Собчак в Instagram

Полуторагодовалый Платон, сын телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, с интересом наблюдал за инаугурацией президента РФ Владимира Путина по телевизору. Рассказала об этом и поделилась фотографией малыша его мать на своей странице в Instagram.

По словам Собчак, церемония принятия присяги российским лидером заинтересовала ребенка больше, чем любимые мультики «Доктор Машинкова» и «Маленькие Эйнштейны». Подписчики телеведущей попытались объяснить тягу мальчика к торжественному мероприятию. «Ему машина понравилась) Платон тоже такую хочет», «Политика в крови», «Весь в маму», «Что тут скажешь, мужчины они такие, любят парады», — прокомментировали пользователи. При этом многие сошлись на мнении, что у Путина растет преемник.

Ксения Собчак участвовала в политической гонке в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива». Выборы президента прошли 18 марта. Как передавала «Национальная служба новостей», телеведущая набрала 1,53% голосов избирателей и призналась, что не рада такому результату.

Ксения Томашова
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