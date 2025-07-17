США оставили Швейцарию без Patriot ради Украины

США уведомили Швейцарию о задержке поставок пяти зенитных ракетных комплексов Patriot ради помощи Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте швейцарского федерального совета.
«Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины», — говорится в заявлении. Решение связано с необходимостью ускорить передачу этих систем Украине для усиления ее противовоздушной обороны.
Власти Швейцарии отмечают, что пока не располагают точной информацией о количестве комплексов, которые будут задержаны, а также о том, коснется ли замедление поставок ракет к этим системам. Неизвестна и продолжительность задержки. В 2022 году Швейцария заключила контракт с США на приобретение 36 истребителей F-35A и пяти комплексов Patriot. Поставка этих вооружений была запланирована на 2026 год.
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