Названа пятерка самых ожидаемых в России автомобильных новинок мая

03:50 11 мая 2018 0

Первое место заняла немецкая модель Mercedes-Benz CLS Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Аналитическое агентство «Автостат» составило список самых ожидаемых автомобильных новинок мая в России. Лидером рейтинга стал немецкий Mercedes-Benz CLS.

Новая модель считается первым купеобразным седаном, получившая полностью обновленный дизайн. Стоимость транспортного средства составляет боле пяти миллионов рублей. На второй строчке оказался китайский Hawtai Lawille. Переднеприводный внедорожник, оснащенный двигателем мощностью 145 лошадиных сил, стоит 949 тысяч рублей. Третье место занял японская модель Subaru Legacy. Примечательно, что обновленный седан практические никак не изменился. Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель объемом 2,5 литра мощностью 175 лошадиных сил. Полноприводный вариант машины можно будет приобрести за 2,06 миллиона рублей.

За ним следует Lexus RX, стоимость которого оценивается в 3,8 миллиона рублей. Транспортное средство оснащено 294-сильным двигателем объемом 3,5 литров. И замыкает пятерку лидеров Toyota Camry, которая в ходе рестайлинга получила новую платформу. Кроме того, кардинально изменился дизайн салона и внешность машины. Стоимость автомобиля составляет порядка 1,3 миллиона рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что по итогам первого квартала текущего года в России было продано более 201,3 тысячи машин с автоматической коробкой передач. Аналитики изучили структуру и назвали наиболее популярные марки. Как оказалось, самыми продаваемыми транспортными средствами с АКП автомобили KIA.