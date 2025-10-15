15 октября 2025

Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения от России

Футбольная сборная Боливии посетила ресторан сети быстрого питания «Вкусно — и точка» после завершения товарищеской встречи с российской национальной командой. Об этом сообщает telegram-канал «Матч Премьер».

«Наш SMM-менеджер только что встретил сборную Боливии в „маке“. Ребята чиллят», — говорится в сообщении telegram-канала

Встреча между сборными России и Боливии прошла 14 октября на московском стадионе «ВТБ Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0. Тренер российской команды Валерий Карпин прокомментировал итоги матча, отметив, что в целом доволен выступлением своих подопечных.

