Следователи из России проверят литовских судей, приговоривших маршала Язова к 10 годам тюрьмы

Следственный комитет России (СКР) проверит правомерность вынесенного в Литве решения заочно приговорить экс-министра обороны СССР, маршала Дмитрия Язова к десяти годам заключения. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«СКР начал процессуальную проверку в отношении судей литовского суда, приговоривших бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к десяти годам лишения свободы», — цитирует «Интерфакс» официального представителя Следственного комитета.
Ранее Вильнюсский окружной суд признал виновным бывшего министра обороны СССР, 94-летнего Дмитрия Язова по «делу о событиях 13 января», напоминает «Национальная служба новостей». Его заочно приговорили к десяти годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечности. По мнению дочери маршала Елены Лосик, во время событий 1991 года ее отец просто «выполнял приказы» вышестоящего командования.
13 января 1991 года советские силовики пытались свергнуть власть в Литве, объявившей о своей легитимности. По версии литовских следователей, Язов, зная, что Литва — уже независимая страна, отдал приказ подготовить «план захвата власти в стране» и создал организованную группу военных вместе с экс-главой МВД СССР Борисом Пуго, бывшим председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым и секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным.