США возродили стратегию времен холодной войны

Ключевая идея американской стратегии — внезапность Фото: The White House © URA.RU

США при развертывании войск в Европе будут применять стратегию, которая использовалась во время холодной войны. Она предполагает внезапную и динамичную переброску сил на регулярной основе. Об этом сообщила официальная газета министерства обороны США Stars and Stripes.

«Теперь вооруженные силы заново осваивают искусство внезапного развертывания, адаптируясь к новой стратегии Пентагона, известной как „Динамичное использование сил“, согласно которой армия должна поддерживать баланс сил с противником путем более непредсказуемых перемещений войск», — цитирует американское издание РИА «Новости».

Stars and Stripes отмечает, что во времена противостояния Советскому Союзу мобилизация американских подразделений происходила без предварительного уведомления. В качестве современного примера газета привела внезапную переброску пехотного батальона армии США из Техаса в Польшу в середине марта 2019 года.