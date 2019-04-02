Легендарный кавээнщик с Урала: «Зеленский умнее Трампа»

Писаренко и Зеленский — коллеги по юмористическому цеху КВН Фото: страница Сергея Писаренко «ВКонтакте»

Капитан легендарной магнитогорской команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко сравнил участника выборов президента Украины комика Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Так Писаренко прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, что Зеленский в случае победы ничего не сможет изменить из-за отсутствия своей команды. Кавээнщик признал, что для его коллеги по КВН такой риск существует, и привел в пример противостояние Трампа и конгресса США.

«Надеюсь, у него [Зеленского] есть решение, иначе получится стрельба в пустоту, как у американского президента. Зеленский по своим интеллектуальным и творческим качествам намного талантливее, чем Трамп», — поделился в разговоре с корреспондентом «URA.RU» Писаренко. Кавээнщик подчеркнул, что Трамп, став главой государства, «тратит на борьбу с заблокировавшим его конгрессом больше сил, чем на президентскую деятельность».

Писаренко отметил, что, благодаря таланту и обостренному чувству справедливости Зеленского, за ним пойдут действующие депутаты Рады. Зеленский, рассказывает Писаренко, долгие годы доказывал, работая продюсером конкурсных программ, что является справедливым и порядочным человеком. Кроме того, по мнению уральского кавээнщика, комик имеет преимущество перед своими конкурентами, которые слишком много «натворили нелестного в своей стране». «На Зеленского смотрят с надеждой, как на человека из другой системы», — говорит Писаренко.

Ранее депутат Рады Рабинович заявил, что в случае победы Зеленского на выборах президента на Украине не стоит ждать принципиальных изменений, напоминает «Национальная служба новостей».