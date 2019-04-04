На Урале родители встали на защиту студии, поселившей одаренных детей с мигрантами

На сайте хостела номера выглядят так Фото: makarovhostel.com/родительский комитет студии «Чайка»

В Богдановиче родительский комитет театра-студии «Чайка» встал на защиту руководителя организации Ларисы Мирославиной, которую другие родители воспитанников обвинили в заселении детей в хостел с рабочими мигрантами. Активисты прислали в редакцию «URA.RU» письмо и по-своему описали поездку юных артистов на конкурс в Москву.

Авторы письма заявили, что хостел был заранее согласован со всеми родителями и находился в 10 минутах ходьбы от Красной площади. Каждый родитель якобы мог заранее ознакомиться с качеством номеров на сайте мини-гостиницы. «В хостел неоднократно заселялись группы с детьми, после чего оставляли одобрительные отзывы о проживании», — отметили в родительском комитете.

Активисты заметили, что в хостеле действительно проживали лица других национальностей, однако по их виду нельзя было понять, рабочие мигранты это или просто туристы. «Данные постояльцы аплодировали в моменты репетиций детей», — говорится в письме.

Родители уверяют, что организация питания была согласована на общем собрании родителей, также было выбрано ответственное лицо среди сопровождающих. Активисты подтверждают, что одной из девочек стало плохо во время поездки: «Но руководитель был осведомлен мамой ребенка, что у девочки от волнения бывает упадок сил и нехорошее самочувствие».

Детская группа в обеденной зоне хостела Фото: родительский комитет студии «Чайка»

Мама одного из воспитанников «Чайки» Светлана Махнева, которая первая заявила в СМИ о проблемах поездки, объяснила «URA.RU», почему мнения родителей разделились: «В поездке участвовали шесть родителей, пять из них открыто говорят о плохой организации. Еще один человек тоже был не доволен, но потом поменял свое мнение. Дело в том, что часть родителей боится закрытия студии. Мы тоже не хотим закрытия, но важно, чтобы подобные истории больше не повторялись».

Ранее родители воспитанников «Чайки» пожаловались свердловскому детскому омбудсмену Игорю Морокову, что их детей во время поездки в Москву заселили в хостел с рабочими мигрантами. Из-за этого сопровождающие якобы все время беспокоились за безопасность юных актеров.