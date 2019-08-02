Экономист: следующие санкции Трампа станут угрозой для экономики России

Введение антироссийских санкций может стать для Дональда Трампа предвыборным ходом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции США против российского госдолга, которые американский президент Дональд Трамп может ввести в ходе своей предвыборной кампании, окажут катастрофическое воздействие на российскую экономику. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» рассказал экономист, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

По его словам, решение Трампа о санкциях против РФ в связи с делом Скрипалей вряд ли чревато чем-то серьезным. Куда более важное значение могут возыметь санкции против российского госдолга, введение которых обсуждает в США уже несколько месяцев. «Сегодняшние санкции мне не кажутся опасными, а вот ограничения, которые власти США хотят наложить на российский госдолг, скорее всего, будут представлять серьезную угрозу для российской экономики. Я думаю, что Дональд Трамп вполне может пойти на это в ходе своей кампании, чтобы использовать негативное отношение американцев к России и Владимиру Путину в свою пользу, это явно может повысить его рейтинг», — полагает Жаворонков.

При этом российские власти заявляют, что готовы к введению санкций против госдолга, и они не нанесут сокрушительного удара по экономике страны.

Ранее сообщалось, что 1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.