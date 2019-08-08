Количество больных раком детей в России достигло исторического максимума

В России почти 27 тысяч детей больны раком Фото: Анна Майорова © URA.RU

Количество больных раком детей, находящихся под наблюдением, в 2018 в России достигло 26 955. Этот показатель стал историческим максимумом с 2008 года.

«Речь идет о всех детях в возрасте от 0 до 17 лет, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года», — сообщили RNS в Росстате. В список попали все лица, чьи данные находятся отчете Министерства здравоохранения России №7 «Сведения о злокачественных новообразованиях».

Ранее Минздрав сообщил о том, что в 2018 году рак впервые диагностировали у 624 700 россиян. Это рекордное число выявленных злокачественных новообразований за историю наблюдений с 1995 года.