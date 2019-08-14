Володин: За решением Зеленского о политическом убежище для россиян стоят США

Решение президента Украины Владимира Зеленского предоставлять политическое убежище россиянам говорит о намерении США и Великобритании ограничить или прекратить давать его гражданам РФ. Такое заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина опубликовано на сайте парламента.
По мнению политика, содержать уехавших из другой страны по политическим мотивам граждан затратно. Кроме того, через какое-то время они перестают «отрабатывать заказ», разочаровываются в «своих хозяевах», а после начинают выступать с разоблачительными заявлениями, отметил Володин.
«США и Великобритании стали не нужны у себя просители политического убежища из России. <…>. Это все стало основанием для того, чтобы тех, кто просит политическое убежище, отправлять на Украину», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента. Украина была выбрана Вашингтоном как страна, которая ценой своей стабильности и экономики возьмет на себя обязательства для создания проблем и очага напряженности у границ России, добавил Володин.
Владимир Зеленский, как напоминает