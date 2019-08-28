Президент Франции поссорился с бразильским лидером, оскорбившем его жену

Французский президент Эммануэль Макрон и бразильский лидер Жаир Болсонару поссорились в социальных сетях из-за супруги Макрона. Президент Бразилии в Facebook поддержал коллаж молодого человека с изображением первой леди Франции.
На коллаже, размещённом в соцсети одним из подписчиков Болсонару, были изображены президенты с супругами. «Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару», — подписал фото мужчина. При этом на изображение обратил внимание Болсонару, написав: «Не унижай парня, ха-ха».
На пост в соцсети отреагировал Эммануэль Макрон. Говоря о конфликте с Болсонару, он назвал высказывания о его супруге «крайне невежливыми» и пожелал народу Бразилии нового, достойного президента. «Я с большим уважением отношусь к народу Бразилии и надеюсь, что у этой страны вскоре будет президент, готовый исполнять свои обязанности», — заявил Макрон, его слова приводит ТАСС. Макрон отметил, что бразильским женщинам «было стыдно читать заявление своего президента».
Поводом для колких высказываний двух президентов стали пожары в Амазонии. Бразильскому лидеру не понравилось, что проблему лесных пожаров решили обсудить на полях G7. Он обвинил Макрона в «колониальной ментальности» и предположил, что глава Франции преследует какие-то свои личные цели. Со стороны Макрона последовало обвинение, что Бразилия не выполняет свои обязательства, связанные с борьбой против изменения климата.