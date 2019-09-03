Почти половина женщин в России оказались безработными

В 2018 году показатель безработицы среди женщин был ниже, чем среди мужчин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2018 году не была трудоустроена почти половина женщин — 46,8%. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на доклад ведомства.

Всего в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет, занятость мужчин составляет 67,8%. Доля россиян, не имеющих работы или доходного занятия, в прошлом году составляла 4,8%. Среди женщин этот показатель — 4,7%, среди мужчин — 4,9%, отметили в Росстате.

Ранее в Минтруде назвали регионы — лидеры по числу трудоустроенных молодых людей. В рейтинг, который возглавила Липецкая область, попал один уральский регион — Тюменская область, где в 2018 году имели работу 85,8% жителей в возрасте от 16 до 29 лет, напоминает RT.