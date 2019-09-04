Захарова напомнила, как Россия помешала Западу закрыть главный орган ООН

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Россия приложит максимум усилий для обеспечения скоординированной работы Совета безопасностиФото: wikipedia.org/White House

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в середине нулевых на Западе господствовала концепция о необходимости закрытия Организации объединенных наций (ООН). Однако в противовес выступила Россия.

«Прямая агрессия в отношении членов Совбеза ООН, фальсификации, которые позволили себе США — это был удар по Совбезу», — цитирует спикера МИД России «Федеральное агентство новостей». Так, по словам Захаровой, организацию пытались неоднократно скомпрометировать через информационные кампании в СМИ, скандалы и даже прямую агрессию в отношении членов Совета Безопасности ООН и самого института Совбеза.

Спикер дипломатического ведомства также добавила, что в ходе председательства в Совете безопасности ООН Россия проведет два министерских заседания. Затронуты при этом будут темы мирового порядка и безопасности, вклада ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбу с международным терроризмом.

«В фокусе внимания будут практические усилия указанных объединений по противодействию терроризму, связанным с ним явлениями на пространстве Евразии, в том числе о торговле наркотиками, оружием, людьми, культурными ценностями и так далее», — добавила Захарова.

1 сентября к России на 30 дней перешло председательство в Совбезе ООН, напоминает RT. Часть запланированных Москвой мероприятий будет посвящена региональному сотрудничеству.

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