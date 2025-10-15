15 октября 2025

Press TV: самолет главы Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой

Экипаж борта принял решение изменить маршрут
Экипаж борта принял решение изменить маршрут

От экипажа воздушного судна министра обороны США Пита Хегсета поступил сигнал бедствия. Это произошло в небе над Атлантикой, выяснили журналисты.

«Boeing C-32, на борту которого находился Пит Хегсет, столкнулся с чрезвычайной ситуацией в полете. Из-за этого самолет повернул на Великобританию вскоре после вылета из Брюсселя», — передает Press TV.

Ранее похожий инцидент произошел с бортом американской радиационной разведки, который подал сигнал бедствия вблизи британского побережья. Тогда самолет стартовал с базы ВВС Милденхолл. А перед посадкой совершил полет над Нидерландами, развернулся и сделал несколько кругов над морем, напоминает RT.

