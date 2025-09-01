Российская теннисистка Александрова проиграла на US Open и вылетела

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), уступив первой ракетке мира Иге Швентек из Польши. Об этом сообщили СМИ.
Александрова проиграла со счетом 6:3, 6:1. Больше россиян в одиночном разряде US Open не осталось ни у женщин, ни у мужчин.
Ранее на US Open Мирра Андреева впервые в карьере вышла в третий круг, одержав победу над Анастасией Потаповой, однако в последующих матчах все российские теннисистки завершили выступление на турнире. Андреева считается лидером среди россиянок, занимает пятую строчку мирового рейтинга и в этом сезоне уже выходила в четвертьфиналы Уимблдона и «Ролан Гаррос». US Open проходит с 24 августа по 7 сентября и завершает серию турниров «Большого шлема» сезона.
