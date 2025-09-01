Российская теннисистка Александрова проиграла на US Open и вылетела

Екатерина Александрова проиграла Швентек на US Open
Александрова вылетел от первой ракетки мира Иги Швентек
Александрова вылетел от первой ракетки мира Иги Швентек Фото:

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), уступив первой ракетке мира Иге Швентек из Польши. Об этом сообщили СМИ.

Александрова проиграла со счетом 6:3, 6:1. Больше россиян в одиночном разряде US Open не осталось ни у женщин, ни у мужчин.

Ранее на US Open Мирра Андреева впервые в карьере вышла в третий круг, одержав победу над Анастасией Потаповой, однако в последующих матчах все российские теннисистки завершили выступление на турнире. Андреева считается лидером среди россиянок, занимает пятую строчку мирового рейтинга и в этом сезоне уже выходила в четвертьфиналы Уимблдона и «Ролан Гаррос». US Open проходит с 24 августа по 7 сентября и завершает серию турниров «Большого шлема» сезона.

