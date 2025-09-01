Рублев провалился на US Open

Российский теннисист Рублев проиграл в 1/8 финала US Open
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open
Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open Фото:

Третья ракетка России Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в Нью-Йорке, уступив в 1/8 финала канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Матч завершился со счетом 5:7, 3:6, 4:6 в пользу канадского спортсмена.

«Андрей Рублев в трех сетах уступил в четвертом раунде канадцу Оже-Альяссиму со счетом 5:7, 3:6, 4:6. Ранее Рублев выиграл у канадца семь встреч из восьми», — передает РБК. 

Рублев был последним российским теннисистом, оставшимся в одиночном разряде US Open. Другие представители страны покинули турнир на предыдущих стадиях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Третья ракетка России Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в Нью-Йорке, уступив в 1/8 финала канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Матч завершился со счетом 5:7, 3:6, 4:6 в пользу канадского спортсмена. «Андрей Рублев в трех сетах уступил в четвертом раунде канадцу Оже-Альяссиму со счетом 5:7, 3:6, 4:6. Ранее Рублев выиграл у канадца семь встреч из восьми», — передает РБК.  Рублев был последним российским теннисистом, оставшимся в одиночном разряде US Open. Другие представители страны покинули турнир на предыдущих стадиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...