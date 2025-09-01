Рублев провалился на US Open

Третья ракетка России Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в Нью-Йорке, уступив в 1/8 финала канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Матч завершился со счетом 5:7, 3:6, 4:6 в пользу канадского спортсмена.
«Андрей Рублев в трех сетах уступил в четвертом раунде канадцу Оже-Альяссиму со счетом 5:7, 3:6, 4:6. Ранее Рублев выиграл у канадца семь встреч из восьми», — передает РБК.
Рублев был последним российским теннисистом, оставшимся в одиночном разряде US Open. Другие представители страны покинули турнир на предыдущих стадиях.
