Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

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В Сахалинской области уже обработано 25% бюллетенейФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 25,77% бюллетеней. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия.

Валерий Лимаренко, шедший на выборы как самовыдвиженец, лидирует с результатом 70,62% по итогам обработки первой части протоколов. На втором месте располагается кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер с результатом 12,74%. Третье место занимает выдвиженец от КПРФ Алексей Корниенко с результатом 10,98%. Кандидат от «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин набрал 3,77% голосов. На последнем месте глава регионального управления «Коммунистической партии социальной справедливости» Дмитрий Кочергин с 1,28%.

Во время голосования на избирательных участках Сахалинской области не было зафиксировано нарушений. Как ранее сообщало «URA.RU», в городе Невельск на Сахалине произошел пожар в школе, в которой располагался избирательный участок. Огонь оперативно потушили и голосование на участке возобновилось.

Всего в единый день голосования выборы разного уровня проходят в 41 российских регионах. В 16 из них изберут губернаторов.

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