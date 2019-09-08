Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 25,77% бюллетеней. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия.
Валерий Лимаренко, шедший на выборы как самовыдвиженец, лидирует с результатом 70,62% по итогам обработки первой части протоколов. На втором месте располагается кандидат от ЛДПР Дмитрий Флеер с результатом 12,74%. Третье место занимает выдвиженец от КПРФ Алексей Корниенко с результатом 10,98%. Кандидат от «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин набрал 3,77% голосов. На последнем месте глава регионального управления «Коммунистической партии социальной справедливости» Дмитрий Кочергин с 1,28%.
Во время голосования на избирательных участках Сахалинской области не было зафиксировано нарушений. Как ранее сообщало «URA.RU», в городе Невельск на Сахалине произошел пожар в школе, в которой располагался избирательный участок. Огонь оперативно потушили и голосование на участке возобновилось.
Всего в единый день голосования выборы разного уровня проходят в 41 российских регионах. В 16 из них изберут губернаторов.