Представители Розенбаума опровергли слухи о второй операции артиста

Ранее сообщалось, что Александр Розенбаум перенес вторую операцию за две недели
Представители народного артиста России Александра Розенбаума опровергли информацию о том, что он перенес повторную операцию в одной из московских больниц.
«Александра Яковлевича не оперировали», — цитирует РИА «Новости» сотрудника офиса артиста.
Как писало «URA.RU», в начале месяца продюсер Розенбаума подтвердила, что певец перенес операцию. Накануне стало известно о повторном хирургическом вмешательстве, напоминает портал «Дни.ру». По информации СМИ, 10 сентября в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена Розенбауму удалили злокачественное новообразование.