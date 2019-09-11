Представители Розенбаума опровергли слухи о второй операции артиста

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Ранее сообщалось, что Александр Розенбаум перенес вторую операцию за две неделиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Представители народного артиста России Александра Розенбаума опровергли информацию о том, что он перенес повторную операцию в одной из московских больниц.

«Александра Яковлевича не оперировали», — цитирует РИА «Новости» сотрудника офиса артиста.

Как писало «URA.RU», в начале месяца продюсер Розенбаума подтвердила, что певец перенес операцию. Накануне стало известно о повторном хирургическом вмешательстве, напоминает портал «Дни.ру». По информации СМИ, 10 сентября в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена Розенбауму удалили злокачественное новообразование.

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© Служба новостей «URA.RU»
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