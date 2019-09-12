ЦБ объяснил россиянам, как уберечься от навязчивых банков

Центробанк предостерег россиян от импульсивных покупок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам следует внимательно читать договор и условия предлагаемого банком продукта, а также не совершать покупок под влиянием эмоций. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

«Внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта или услуги, до сделки. Не стесняться задавать вопросы, если что-то непонятно или смущает. Не торопиться и не совершать импульсивных покупок под влиянием эмоций или ожидания высокой выгоды», — приводит РИА «Новости» слова Мамута.

Собеседник агентства также рекомендовал потребителям искать информацию о том или ином продукте в интернете и держать в голове элементарные правила финансовой грамотности. Одним из таких является тот факт, что доходность по вкладу не может сильно превышать уровень инфляции. По состоянию на август 2019 года она составляет 4,3%.

Если клиент все же купил нежелательный продукт, ему следует изучить договор в части возврата денег и обратиться в банк с жалобой.