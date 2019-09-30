Медведев назначил нового заместителя министра Кобылкина

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев подписал постановление о назначении замминистра природных ресурсов и экологии РФФото: Владимир Андреев © URA.RU

Замминистра природных ресурсов и экологии России назначен Сергей Аноприенко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Аноприенко Сергея Михайловича заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства», — указано в документе от 30 сентября за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Отныне именно Аноприенко станет «правой рукой» министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который был назначен на данную должность в мае 2018 года, а до этого являлся губернатором Ямало-ненецкого автономного округа.

Ранее Сергей Аноприенко работал в Росимуществе на протяжении семи лет. С октября 2017 года он занимал должность заместителя руководителя федерального агентства.

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