«Ростех», который к весне 2020 года должен завершить длительный этап поглощения Объединенной авиастроительной корпорации [производит самолеты самолеты Sukhoi Superjet 100], подготовил для рассмотрения правительством три варианта развития корпорации. Среди них — сокращение штата сотрудников и создание авиакомпании.
Все три сценария, как пишет «
Во втором варианте «Ростех» предлагает сократить число предприятий конечной сборки, агрегаторных заводов и значительную долю персонала. По данным издания, только в 2018 году зарплатный фонд составлял 60% расходов корпорации (89,4 млрд рублей).
Третий сценарий подразумевает массированную поддержку спроса на российские самолеты со стороны властей. Например, за счет создания на базе Государственной транспортной лизинговой компании авиакомпании. Ее парк состоял бы исключительно из SSJ 100 и МС-21, а сама компания обслуживала бы региональные перевозки.
В госкорпорации говорят, что не рассматривают ни один из трех вариантов в качестве приоритетного. «Это не готовые решения, а именно сценарии», — подчеркнули в «Ростехе».