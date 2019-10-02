01 октября 2019

«Ростех» придумал, как спасти производителя Sukhoi Superjet. Среди вариантов — создание авиакомпании и массовые сокращения

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
«Ростех» представил план спасения производителя Sukhoi Superjet 100Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ростех», который к весне 2020 года должен завершить длительный этап поглощения Объединенной авиастроительной корпорации [производит самолеты самолеты Sukhoi Superjet 100], подготовил для рассмотрения правительством три варианта развития корпорации. Среди них — сокращение штата сотрудников и создание авиакомпании.

Все три сценария, как пишет «Коммерсант», подразумевают получение из бюджета 350 млрд рублей, которые должны закрыть безнадежные долги корпорации. Помимо этого, первый вариант также предполагает избавление предприятий ОАК от непрофильных активов, оптимизацию земельных участков и неиспользуемых производственных площадей. Такие меры, как предполагается, позволят улучшить финансовое положение корпорации, но в то же время не решат остальные проблемы, среди которых — недостаточная нагрузка и слишком большой штат.

Во втором варианте «Ростех» предлагает сократить число предприятий конечной сборки, агрегаторных заводов и значительную долю персонала. По данным издания, только в 2018 году зарплатный фонд составлял 60% расходов корпорации (89,4 млрд рублей).

Третий сценарий подразумевает массированную поддержку спроса на российские самолеты со стороны властей. Например, за счет создания на базе Государственной транспортной лизинговой компании авиакомпании. Ее парк состоял бы исключительно из SSJ 100 и МС-21, а сама компания обслуживала бы региональные перевозки.

В госкорпорации говорят, что не рассматривают ни один из трех вариантов в качестве приоритетного. «Это не готовые решения, а именно сценарии», — подчеркнули в «Ростехе».

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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