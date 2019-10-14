Матвиенко назвала условие, при котором возобновятся полеты на Украину

Авиасообщение между Россией и Украиной будет возобновлено в случае, если Киев выступит с такой инициативой. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе посредством авиации. Если Украина примет решение [о восстановлении авиасообщения], я уверена, мы дадим положительный ответ», — приводит слова Матвиенко ТАСС. Также Матвиенко уточнила, что этот вопрос требует серьезной технической проработки.
Авиасообщение между Россией и Украиной прекратилось в октябре 2015 года по инициативе украинской стороны. Сейчас между странами курсируют только поезда и автобусы. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, такая ситуация невыгодна для его страны, передает агентство Nation News.