Матвиенко назвала условие, при котором возобновятся полеты на Украину

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, матвиенко валентина, портрет
Валентина Матвиенко сообщила, что Кремль не против восстановления полетов между Россией и УкраинойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Авиасообщение между Россией и Украиной будет возобновлено в случае, если Киев выступит с такой инициативой. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе посредством авиации. Если Украина примет решение [о восстановлении авиасообщения], я уверена, мы дадим положительный ответ», — приводит слова Матвиенко ТАСС. Также Матвиенко уточнила, что этот вопрос требует серьезной технической проработки.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекратилось в октябре 2015 года по инициативе украинской стороны. Сейчас между странами курсируют только поезда и автобусы. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, такая ситуация невыгодна для его страны, передает агентство Nation News.

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