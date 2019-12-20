МТС поиздевался над «Рамблером» после иска из-за слова «афиша»

В официальном аккаунте МТС в Twitter была опубликована шутливая запись
В компании МТС с юмором отреагировали на иск от ООО «Компания Афиша» из-за товарного знака «МТС Афиша». Коллегия Палаты по патентным спорам отказала предприятию, входящему в Rambler Group, в удовлетворении возражений против товарного знака, сообщает «Коммерсант». После этого МТС опубликовали юмористическое сообщение в Twitter.
Твит компании целиком состоит из слова «Афиша», написанного заглавными буквами 24 раза. К сообщению также прикреплена картинка, где на красном фоне крупно написали то же самое слово — «Афиша».
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что «Компания Афиша», входящая в Rambler Group, предъявила иск за использование товарного знака к «МТС Афиша». Кроме этого, аналогичный иск был подан против компании «Яндекс».
Шуточный твит за несколько минут набрал более тысячи лайков