Оргкомитет российской экологической партии «Зеленая альтернатива» призвал австралийские власти отказаться от планов по уничтожению десяти тысяч верблюдов. Соответствующее обращение было направлено в посольство страны в Москве. Ранее в пустынном штате Южная Австралия была объявлена охота на верблюдов ради сохранения запасов воды.
«Этот очередной акт жестокости со стороны людей не может иметь оправданий», — говорится в тексте обращения, распространенного организацией. В партии отмечают, что ранее в Австралии уже было убито более 100 тысяч верблюдов, но это не помогло остановить массовые лесные пожары.
В партии выразили соболезнование в связи с колоссальными по размерам пожарами, но отметили, что не могут молчать, когда речь идет о массовом убийстве животных. «Массово убивать животных за то, что они хотят пить — это зоо-геноцид», — говорится в обращении к посольству.