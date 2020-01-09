Австралия готовит уничтожение 10 тысяч верблюдов. В России потребовали остановить убийство

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День металлурга. Мечел. Металлургический район. Челябинск., верблюд, животные
Партия «Зеленая альтернатива» обратилась к австралийскому посольству с просьбой остановить «зоо-геноцид»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оргкомитет российской экологической партии «Зеленая альтернатива» призвал австралийские власти отказаться от планов по уничтожению десяти тысяч верблюдов. Соответствующее обращение было направлено в посольство страны в Москве. Ранее в пустынном штате Южная Австралия была объявлена охота на верблюдов ради сохранения запасов воды.

«Этот очередной акт жестокости со стороны людей не может иметь оправданий», — говорится в тексте обращения, распространенного организацией. В партии отмечают, что ранее в Австралии уже было убито более 100 тысяч верблюдов, но это не помогло остановить массовые лесные пожары.

В партии выразили соболезнование в связи с колоссальными по размерам пожарами, но отметили, что не могут молчать, когда речь идет о массовом убийстве животных. «Массово убивать животных за то, что они хотят пить — это зоо-геноцид», — говорится в обращении к посольству.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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