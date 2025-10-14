В Подмосковье грибной бум: готовим необычные блюда из лисичек и опят

Биолог Воробьев: в Подмосковье активно растут грибы из-за теплой погоды и дождей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Подмосковье отмечен активный рост грибов
В Подмосковье отмечен активный рост грибов Фото:

В Московской области начался грибной бум. Пользователи в соцсетях делятся фотографиями своих «трофеев» в лесах: полные корзины и поляны с грибами. Биологи подтверждают, что грибы продолжают активно расти, однако не называют это редкостью. Рассказываем, почему в октябре этого года в столичном регионе много грибов, и советуем, что из них приготовить.

«Лес не спит»: москвичи рассказали о грибном буме в октябре 2025

Грибники Подмосковья активно публикуют в соцсетях фотографии грибов, которые нашли в местных лесах. В основном это осенние опята, вешенки, рядовки и зимний опенок фламмулина, которому, по словам самих грибников, еще рано появляться.

«Шли на рыбалку и нашли вешенки. Выдался кстати грибной день. Рыбы особо не поймали... а Вешенок два пакета», — рассказал 13 октября пользователь Артем Кухнин в группе «Грибы и грибники Подмосковья». 

Пользователь Светлана Соколова опубликовала фото, на котором видна поляна зимних опят. Она отметила, что эти грибам еще рано появляться. «Рановато, но это она: Фламмулина. Московская область, вблизи Брехово», — написала Светлана в это же группе. 

«В лесу основная масса фиолетовая рядовка, молодняк выходит нон-стоп. Есть шампиньоны, бесконечные в этом сезоне зонтики, польский штучно и фламмулины много прям. Зеленоград. 12.10.2025», — рассказала Оксана Андраш в группе «Грибники Подмосковья». 

«Лотошинский район, Микулино. Лисички еще есть. По вырубкам попадаются кирпично-красные, польские. Лес не спит. Количество собрано за час», — написал в этой же группе пользователь Павел Конорев. Он опубликовал фото с грибами в двух корзинах и лесной участок, усыпанный личиками. 

Почему в Подмосковье растет много грибов в октябре — мнение биолога

В беседе с URA.RU биолог Михаил Воробьев рассказал, что рост грибов в октябре — нормальное явление. Однако их количество может год от года варьироваться. По словам эксперта, это зависит от температуры воздуха, которая устанавливается в этом месяце, а также от количества осадков. 

"Осенью появляются грибы. Это нормально. Не зимой же им появляться. В октябре пошли дожди, а грибы растут, когда достаточно влажно. Вот они и начали расти. Грибы также на прямую зависят от температуры. Закончат они свой рост, когда температура воздуха опустится до 0 градусов. В это время грибы перестанут формировать свои плодовые тела", — объяснил специалист.

По его словам, достаточно высокая для осени температура осенью привела к росту количества грибов в подмосковных лесах. По данным синоптиков, весь сентябрь в Москве и Подмосковье стояла теплая и солнечная погода. Температура воздуха в первой половине месяца днем достигала +24 градусов, в конце месяца снижалась до +15 градусов.

Начало октября тоже выдалось теплым. Синоптик Ильин в беседе с URA.RU рассказывал, что в первые дни октября в Москве и Подмосковье среднесуточные температуры были выше климатической нормы на 2 градуса. К примеру, 4 и 5 октября воздух днем прогревался до +14-16 градусов. Ночные температуры понижались до +3-5 градусов. 

Какие грибы растут в Подмосковье в октябре

Биолог Михаил Воробьев рассказал, что в этот период в лесу можно встретить разные виды грибов. В их числе все, кроме летних и весенних.

  • Опята осенние. Растут большими семействами на пнях и поваленных деревьях. Отличаются медово-коричневым цветом шляпки с чешуйками и кольцом на ножке.
  • Белые грибы. Искать стоит в сосновых и еловых лесах, особенно на опушках и полянах.
  • Подберезовики и подосиновики. Поздние экземпляры часто крупные и крепкие. Растут соответственно под березами и осинами, предпочитают влажные места.
  • Лисички. Яркие желтые грибы растут группами в хвойных и смешанных лесах.
  • Рядовки. Фиолетовые и серые рядовки активно плодоносят именно осенью. Растут рядами или кругами в лиственных лесах.
  • Вешенки. Эти грибы можно собирать до самых морозов. Растут на стволах лиственных деревьев, особенно на осинах и тополях.
  • Зимние опята (фламмулина). Имеют ярко-оранжевый окрас, растут пучками вблизи осин и ив, а также вокруг водоемов.

Топ-5 необычных рецептов из грибов

Грибная икра

Грибную икру можно подавать на праздничный стол
Грибную икру можно подавать на праздничный стол
Фото:

Ингредиенты:

  • 2 кг отварных грибов (подойдут опята, лисички, белые, подберёзовики);
  • 1 крупная морковь;
  • 2 средние луковицы;
  • 2 крупных спелых помидора;
  • 0,5 стакана растительного масла;
  • 2 ч. л. соли (или по вкусу);
  • 0,5–1 ч. л. сахара (для баланса вкуса);
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • 2 ст. л. 9% уксуса;
  • 5 зубчиков чеснока.

Приготовление: морковь, лук и помидоры следует измельчить с помощью мясорубки или блендера. В кастрюле с толстым дном необходимо разогреть растительное масло, затем выложить подготовленную овощную массу, добавить соль, сахар и перец. Овощную основу для грибной икры рекомендуется тушить на среднем огне около десяти минут. Отваренные грибы также пропустить через мясорубку.

Добавить грибной фарш к тушеным овощам и хорошо перемешать. Уменьшить огонь и тушить грибную икру 30–45 минут. Время зависит от сорта грибов: более водянистые (например, опята) требуют больше времени. За 5 минут до готовности добавить уксус и измельчённый чеснок, попробовать и при необходимости добавить специй.

Простерилизовать банки: тщательно вымыть их с содой, прогреть в духовке (15 мин. при 150°C) или над паром (10–15 мин.).

Стерилизовать крышки: прокипятить их 5–10 минут.

Горячую грибную икру следует разлить по заранее простерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть емкости вверх дном и обернуть их одеялом. В таком положении банки необходимо оставить до полного остывания содержимого.

Грибная паста

Грибная паста подойдет к любому ужину
Грибная паста подойдет к любому ужину
Фото:

Ингредиенты:

  • спагетти — 250 г;
  • шампиньоны — 400 г;
  • сливки — 300 мл;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • масло оливковое — 4 ст. л.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • пармезан — 150 г;
  • зелень — 1 пучок.

Приготовление: в предварительно разогретую сковороду налить оливковое масло, затем добавить сливочное масло и обжарить измельченный чеснок до появления характерного аромата.

Шампиньоны нарезать тонкими пластинами, выложить к чесноку и жарить до образования золотистой корочки. Ввести специи — смесь пяти видов перца и итальянские травы, немного посолить по вкусу. Когда вся жидкость, выделившаяся из грибов, полностью выпарится, влить сливки и тушить получившуюся массу в течение 10–15 минут.

Параллельно отварить спагетти, затем откинуть их на дуршлаг, добавить сливочное масло и тщательно перемешать, чтобы избежать слипания. Натереть сыр и нарезать зелень. Наложить спагетти в тарелку, сверху — грибы с соусом, посыпать сыром и зеленью.

Грибная аджика

Грибная аджика - для любителей острого
Грибная аджика - для любителей острого
Фото:

Ингредиенты:

  • грибы отварные — 3 кг;
  • соль для варки грибов — 3 ст. ложки;
  • морковь — 1 кг;
  • перец — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • масло растительное — 0,5 л;
  • соль для готовой аджики — 3 ч. ложки;
  • перец — по вкусу;
  • лавровый лист — 3–4 шт.;
  • соус томатный — 0,5 л.

Приготовление: грибы необходимо перебрать, очистить от загрязнений, тщательно промыть и отварить в подсоленной воде до полной готовности.

Морковь и лук следует очистить, промыть и нарезать мелкими кусочками, после чего обжарить на растительном масле до мягкости. Перец требуется промыть, удалить сердцевину и семена, затем нарезать.

Отваренные грибы и подготовленный перец пропускаются через мясорубку, после чего их тушат вместе с луком и морковью на растительном масле. Добавить соль, перец, лавровый лист. Все перемешать перемешать, добавить томатный соус и тушить ещё 40 минут. Разложить готовую грибную аджику по стерилизованным банкам, закатать и укутать.

Варенье из грибов

Необычное блюдо понравится всей семье
Необычное блюдо понравится всей семье
Фото:

Ингредиенты:

  • лисички — 1 кг;
  • сахар — 300 г;
  • яблоки — 1 штука;
  • молотая корица — 1 ч. л.;
  • вода — 200 мл;
  • лимон — 0,5 штуки.

Приготовление: грибы следует тщательно перебрать и замочить в холодной воде на ночь. Затем их нарезают произвольными кусочками. К грибам добавляют сахар и 200 мл воды, после чего смесь доводят до кипения и варят на слабом огне в течение 30 минут. Далее добавляют натертое или мелко нарезанное яблоко и продолжают варить еще полчаса. После этого в получившуюся массу добавляют лимонный сок и корицу, проваривают еще 5 минут. Готовое варенье раскладывают по стерилизованным банкам и герметично укупоривают.

Чизкейк с шампиньонами

Чизкейк готовится быстро и легко
Чизкейк готовится быстро и легко
Фото:

Ингредиенты:

  • бородинский хлеб — 150 г;
  • сливочное масло — 60 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • творожный сыр — 400 г;
  • сметана — 50 г;
  • желатин — 2 ч. л.;
  • зелень — 1 пучок;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление: бородинский хлеб необходимо измельчить с помощью блендера, после чего соединить получившуюся крошку с растопленным сливочным маслом. Смесь следует плотно распределить по дну разъемной формы и поместить в холодильник на 20 минут для охлаждения.

Творожный сыр рекомендуется взбить блендером вместе со сметаной, рубленой зеленью, перцем и солью до получения однородной массы.

Желатин требуется развести водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Шампиньоны и лук следует обжарить на сковороде, затем дать им остыть. Остывшие грибы добавить к сырной смеси, влить желатин, предварительно растворенный на водяной бане, и тщательно перемешать.

Полученную массу выложить в форму на подготовленный корж, после чего убрать в холодильник на ночь для застывания. Утром аккуратно извлечь изделие из формы и украсить свежей зеленью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Московской области начался грибной бум. Пользователи в соцсетях делятся фотографиями своих «трофеев» в лесах: полные корзины и поляны с грибами. Биологи подтверждают, что грибы продолжают активно расти, однако не называют это редкостью. Рассказываем, почему в октябре этого года в столичном регионе много грибов, и советуем, что из них приготовить. «Лес не спит»: москвичи рассказали о грибном буме в октябре 2025 Грибники Подмосковья активно публикуют в соцсетях фотографии грибов, которые нашли в местных лесах. В основном это осенние опята, вешенки, рядовки и зимний опенок фламмулина, которому, по словам самих грибников, еще рано появляться. «Шли на рыбалку и нашли вешенки. Выдался кстати грибной день. Рыбы особо не поймали... а Вешенок два пакета», — рассказал 13 октября пользователь Артем Кухнин в группе «Грибы и грибники Подмосковья».  Пользователь Светлана Соколова опубликовала фото, на котором видна поляна зимних опят. Она отметила, что эти грибам еще рано появляться. «Рановато, но это она: Фламмулина. Московская область, вблизи Брехово», — написала Светлана в это же группе.  «В лесу основная масса фиолетовая рядовка, молодняк выходит нон-стоп. Есть шампиньоны, бесконечные в этом сезоне зонтики, польский штучно и фламмулины много прям. Зеленоград. 12.10.2025», — рассказала Оксана Андраш в группе «Грибники Подмосковья».  «Лотошинский район, Микулино. Лисички еще есть. По вырубкам попадаются кирпично-красные, польские. Лес не спит. Количество собрано за час», — написал в этой же группе пользователь Павел Конорев. Он опубликовал фото с грибами в двух корзинах и лесной участок, усыпанный личиками.  Почему в Подмосковье растет много грибов в октябре — мнение биолога В беседе с URA.RU биолог Михаил Воробьев рассказал, что рост грибов в октябре — нормальное явление. Однако их количество может год от года варьироваться. По словам эксперта, это зависит от температуры воздуха, которая устанавливается в этом месяце, а также от количества осадков.  По его словам, достаточно высокая для осени температура осенью привела к росту количества грибов в подмосковных лесах. По данным синоптиков, весь сентябрь в Москве и Подмосковье стояла теплая и солнечная погода. Температура воздуха в первой половине месяца днем достигала +24 градусов, в конце месяца снижалась до +15 градусов. Начало октября тоже выдалось теплым. Синоптик Ильин в беседе с URA.RU рассказывал, что в первые дни октября в Москве и Подмосковье среднесуточные температуры были выше климатической нормы на 2 градуса. К примеру, 4 и 5 октября воздух днем прогревался до +14-16 градусов. Ночные температуры понижались до +3-5 градусов.  Какие грибы растут в Подмосковье в октябре Биолог Михаил Воробьев рассказал, что в этот период в лесу можно встретить разные виды грибов. В их числе все, кроме летних и весенних. Топ-5 необычных рецептов из грибов Грибная икра Ингредиенты: Приготовление: морковь, лук и помидоры следует измельчить с помощью мясорубки или блендера. В кастрюле с толстым дном необходимо разогреть растительное масло, затем выложить подготовленную овощную массу, добавить соль, сахар и перец. Овощную основу для грибной икры рекомендуется тушить на среднем огне около десяти минут. Отваренные грибы также пропустить через мясорубку. Добавить грибной фарш к тушеным овощам и хорошо перемешать. Уменьшить огонь и тушить грибную икру 30–45 минут. Время зависит от сорта грибов: более водянистые (например, опята) требуют больше времени. За 5 минут до готовности добавить уксус и измельчённый чеснок, попробовать и при необходимости добавить специй. Простерилизовать банки: тщательно вымыть их с содой, прогреть в духовке (15 мин. при 150°C) или над паром (10–15 мин.). Стерилизовать крышки: прокипятить их 5–10 минут. Горячую грибную икру следует разлить по заранее простерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть емкости вверх дном и обернуть их одеялом. В таком положении банки необходимо оставить до полного остывания содержимого. Грибная паста Ингредиенты: Приготовление: в предварительно разогретую сковороду налить оливковое масло, затем добавить сливочное масло и обжарить измельченный чеснок до появления характерного аромата. Шампиньоны нарезать тонкими пластинами, выложить к чесноку и жарить до образования золотистой корочки. Ввести специи — смесь пяти видов перца и итальянские травы, немного посолить по вкусу. Когда вся жидкость, выделившаяся из грибов, полностью выпарится, влить сливки и тушить получившуюся массу в течение 10–15 минут. Параллельно отварить спагетти, затем откинуть их на дуршлаг, добавить сливочное масло и тщательно перемешать, чтобы избежать слипания. Натереть сыр и нарезать зелень. Наложить спагетти в тарелку, сверху — грибы с соусом, посыпать сыром и зеленью. Грибная аджика Ингредиенты: Приготовление: грибы необходимо перебрать, очистить от загрязнений, тщательно промыть и отварить в подсоленной воде до полной готовности. Морковь и лук следует очистить, промыть и нарезать мелкими кусочками, после чего обжарить на растительном масле до мягкости. Перец требуется промыть, удалить сердцевину и семена, затем нарезать. Отваренные грибы и подготовленный перец пропускаются через мясорубку, после чего их тушат вместе с луком и морковью на растительном масле. Добавить соль, перец, лавровый лист. Все перемешать перемешать, добавить томатный соус и тушить ещё 40 минут. Разложить готовую грибную аджику по стерилизованным банкам, закатать и укутать. Варенье из грибов Ингредиенты: Приготовление: грибы следует тщательно перебрать и замочить в холодной воде на ночь. Затем их нарезают произвольными кусочками. К грибам добавляют сахар и 200 мл воды, после чего смесь доводят до кипения и варят на слабом огне в течение 30 минут. Далее добавляют натертое или мелко нарезанное яблоко и продолжают варить еще полчаса. После этого в получившуюся массу добавляют лимонный сок и корицу, проваривают еще 5 минут. Готовое варенье раскладывают по стерилизованным банкам и герметично укупоривают. Чизкейк с шампиньонами Ингредиенты: Приготовление: бородинский хлеб необходимо измельчить с помощью блендера, после чего соединить получившуюся крошку с растопленным сливочным маслом. Смесь следует плотно распределить по дну разъемной формы и поместить в холодильник на 20 минут для охлаждения. Творожный сыр рекомендуется взбить блендером вместе со сметаной, рубленой зеленью, перцем и солью до получения однородной массы. Желатин требуется развести водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Шампиньоны и лук следует обжарить на сковороде, затем дать им остыть. Остывшие грибы добавить к сырной смеси, влить желатин, предварительно растворенный на водяной бане, и тщательно перемешать. Полученную массу выложить в форму на подготовленный корж, после чего убрать в холодильник на ночь для застывания. Утром аккуратно извлечь изделие из формы и украсить свежей зеленью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...