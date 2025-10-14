В Подмосковье грибной бум: готовим необычные блюда из лисичек и опят

В Московской области начался грибной бум. Пользователи в соцсетях делятся фотографиями своих «трофеев» в лесах: полные корзины и поляны с грибами. Биологи подтверждают, что грибы продолжают активно расти, однако не называют это редкостью. Рассказываем, почему в октябре этого года в столичном регионе много грибов, и советуем, что из них приготовить.
Грибники Подмосковья активно публикуют в соцсетях фотографии грибов, которые нашли в местных лесах. В основном это осенние опята, вешенки, рядовки и зимний опенок фламмулина, которому, по словам самих грибников, еще рано появляться.
«Шли на рыбалку и нашли вешенки. Выдался кстати грибной день. Рыбы особо не поймали... а Вешенок два пакета», — рассказал 13 октября пользователь Артем Кухнин в группе «Грибы и грибники Подмосковья».
Пользователь Светлана Соколова опубликовала фото, на котором видна поляна зимних опят. Она отметила, что эти грибам еще рано появляться. «Рановато, но это она: Фламмулина. Московская область, вблизи Брехово», — написала Светлана в это же группе.
«В лесу основная масса фиолетовая рядовка, молодняк выходит нон-стоп. Есть шампиньоны, бесконечные в этом сезоне зонтики, польский штучно и фламмулины много прям. Зеленоград. 12.10.2025», — рассказала Оксана Андраш в группе «Грибники Подмосковья».
«Лотошинский район, Микулино. Лисички еще есть. По вырубкам попадаются кирпично-красные, польские. Лес не спит. Количество собрано за час», — написал в этой же группе пользователь Павел Конорев. Он опубликовал фото с грибами в двух корзинах и лесной участок, усыпанный личиками.
Почему в Подмосковье растет много грибов в октябре — мнение биолога
В беседе с URA.RU биолог Михаил Воробьев рассказал, что рост грибов в октябре — нормальное явление. Однако их количество может год от года варьироваться. По словам эксперта, это зависит от температуры воздуха, которая устанавливается в этом месяце, а также от количества осадков.
"Осенью появляются грибы. Это нормально. Не зимой же им появляться. В октябре пошли дожди, а грибы растут, когда достаточно влажно. Вот они и начали расти. Грибы также на прямую зависят от температуры. Закончат они свой рост, когда температура воздуха опустится до 0 градусов. В это время грибы перестанут формировать свои плодовые тела", — объяснил специалист.
По его словам, достаточно высокая для осени температура осенью привела к росту количества грибов в подмосковных лесах. По данным синоптиков, весь сентябрь в Москве и Подмосковье стояла теплая и солнечная погода. Температура воздуха в первой половине месяца днем достигала +24 градусов, в конце месяца снижалась до +15 градусов.
Начало октября тоже выдалось теплым. Синоптик Ильин в беседе с URA.RU рассказывал, что в первые дни октября в Москве и Подмосковье среднесуточные температуры были выше климатической нормы на 2 градуса. К примеру, 4 и 5 октября воздух днем прогревался до +14-16 градусов. Ночные температуры понижались до +3-5 градусов.
Какие грибы растут в Подмосковье в октябре
Биолог Михаил Воробьев рассказал, что в этот период в лесу можно встретить разные виды грибов. В их числе все, кроме летних и весенних.
- Опята осенние. Растут большими семействами на пнях и поваленных деревьях. Отличаются медово-коричневым цветом шляпки с чешуйками и кольцом на ножке.
- Белые грибы. Искать стоит в сосновых и еловых лесах, особенно на опушках и полянах.
- Подберезовики и подосиновики. Поздние экземпляры часто крупные и крепкие. Растут соответственно под березами и осинами, предпочитают влажные места.
- Лисички. Яркие желтые грибы растут группами в хвойных и смешанных лесах.
- Рядовки. Фиолетовые и серые рядовки активно плодоносят именно осенью. Растут рядами или кругами в лиственных лесах.
- Вешенки. Эти грибы можно собирать до самых морозов. Растут на стволах лиственных деревьев, особенно на осинах и тополях.
- Зимние опята (фламмулина). Имеют ярко-оранжевый окрас, растут пучками вблизи осин и ив, а также вокруг водоемов.
Топ-5 необычных рецептов из грибов
Грибная икра
Ингредиенты:
- 2 кг отварных грибов (подойдут опята, лисички, белые, подберёзовики);
- 1 крупная морковь;
- 2 средние луковицы;
- 2 крупных спелых помидора;
- 0,5 стакана растительного масла;
- 2 ч. л. соли (или по вкусу);
- 0,5–1 ч. л. сахара (для баланса вкуса);
- черный молотый перец — по вкусу;
- 2 ст. л. 9% уксуса;
- 5 зубчиков чеснока.
Приготовление: морковь, лук и помидоры следует измельчить с помощью мясорубки или блендера. В кастрюле с толстым дном необходимо разогреть растительное масло, затем выложить подготовленную овощную массу, добавить соль, сахар и перец. Овощную основу для грибной икры рекомендуется тушить на среднем огне около десяти минут. Отваренные грибы также пропустить через мясорубку.
Добавить грибной фарш к тушеным овощам и хорошо перемешать. Уменьшить огонь и тушить грибную икру 30–45 минут. Время зависит от сорта грибов: более водянистые (например, опята) требуют больше времени. За 5 минут до готовности добавить уксус и измельчённый чеснок, попробовать и при необходимости добавить специй.
Простерилизовать банки: тщательно вымыть их с содой, прогреть в духовке (15 мин. при 150°C) или над паром (10–15 мин.).
Стерилизовать крышки: прокипятить их 5–10 минут.
Горячую грибную икру следует разлить по заранее простерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть емкости вверх дном и обернуть их одеялом. В таком положении банки необходимо оставить до полного остывания содержимого.
Грибная паста
Ингредиенты:
- спагетти — 250 г;
- шампиньоны — 400 г;
- сливки — 300 мл;
- чеснок — 4 зубчика;
- масло оливковое — 4 ст. л.;
- масло сливочное — 50 г;
- пармезан — 150 г;
- зелень — 1 пучок.
Приготовление: в предварительно разогретую сковороду налить оливковое масло, затем добавить сливочное масло и обжарить измельченный чеснок до появления характерного аромата.
Шампиньоны нарезать тонкими пластинами, выложить к чесноку и жарить до образования золотистой корочки. Ввести специи — смесь пяти видов перца и итальянские травы, немного посолить по вкусу. Когда вся жидкость, выделившаяся из грибов, полностью выпарится, влить сливки и тушить получившуюся массу в течение 10–15 минут.
Параллельно отварить спагетти, затем откинуть их на дуршлаг, добавить сливочное масло и тщательно перемешать, чтобы избежать слипания. Натереть сыр и нарезать зелень. Наложить спагетти в тарелку, сверху — грибы с соусом, посыпать сыром и зеленью.
Грибная аджика
Ингредиенты:
- грибы отварные — 3 кг;
- соль для варки грибов — 3 ст. ложки;
- морковь — 1 кг;
- перец — 1 кг;
- лук — 1 кг;
- масло растительное — 0,5 л;
- соль для готовой аджики — 3 ч. ложки;
- перец — по вкусу;
- лавровый лист — 3–4 шт.;
- соус томатный — 0,5 л.
Приготовление: грибы необходимо перебрать, очистить от загрязнений, тщательно промыть и отварить в подсоленной воде до полной готовности.
Морковь и лук следует очистить, промыть и нарезать мелкими кусочками, после чего обжарить на растительном масле до мягкости. Перец требуется промыть, удалить сердцевину и семена, затем нарезать.
Отваренные грибы и подготовленный перец пропускаются через мясорубку, после чего их тушат вместе с луком и морковью на растительном масле. Добавить соль, перец, лавровый лист. Все перемешать перемешать, добавить томатный соус и тушить ещё 40 минут. Разложить готовую грибную аджику по стерилизованным банкам, закатать и укутать.
Варенье из грибов
Ингредиенты:
- лисички — 1 кг;
- сахар — 300 г;
- яблоки — 1 штука;
- молотая корица — 1 ч. л.;
- вода — 200 мл;
- лимон — 0,5 штуки.
Приготовление: грибы следует тщательно перебрать и замочить в холодной воде на ночь. Затем их нарезают произвольными кусочками. К грибам добавляют сахар и 200 мл воды, после чего смесь доводят до кипения и варят на слабом огне в течение 30 минут. Далее добавляют натертое или мелко нарезанное яблоко и продолжают варить еще полчаса. После этого в получившуюся массу добавляют лимонный сок и корицу, проваривают еще 5 минут. Готовое варенье раскладывают по стерилизованным банкам и герметично укупоривают.
Чизкейк с шампиньонами
Ингредиенты:
- бородинский хлеб — 150 г;
- сливочное масло — 60 г;
- шампиньоны — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- творожный сыр — 400 г;
- сметана — 50 г;
- желатин — 2 ч. л.;
- зелень — 1 пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление: бородинский хлеб необходимо измельчить с помощью блендера, после чего соединить получившуюся крошку с растопленным сливочным маслом. Смесь следует плотно распределить по дну разъемной формы и поместить в холодильник на 20 минут для охлаждения.
Творожный сыр рекомендуется взбить блендером вместе со сметаной, рубленой зеленью, перцем и солью до получения однородной массы.
Желатин требуется развести водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Шампиньоны и лук следует обжарить на сковороде, затем дать им остыть. Остывшие грибы добавить к сырной смеси, влить желатин, предварительно растворенный на водяной бане, и тщательно перемешать.
Полученную массу выложить в форму на подготовленный корж, после чего убрать в холодильник на ночь для застывания. Утром аккуратно извлечь изделие из формы и украсить свежей зеленью.
