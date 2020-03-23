Цены на нефть упали почти на 10% Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Открытие торгов после выходных началось с резкого падения мировых цен на нефть на 8-9%. Цена на эталонную марку Brent упала на 8,22% — до 25,13 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI составила 21,32 доллара за баррель, потеряв в цене 9,89%. Курс доллара к рублю составил 79,9 (+0,8%), евро — 85,4 (+0,75%).

Что происходит в России?

Банки отмечают рост заявок на ипотечный кредит, а на рынке недвижимости началось сильное оживление. Россияне покупают жилье, чтобы спасти свои активы во время нестабильной экономики. Спрос на квартиры в марте вырос на 9% во всех регионах, рассказали в федеральной компании «Этажи». Эксперты предупреждают, что продавать или приобретать недвижимость необходимо сейчас, поскольку уже в апреле цены снизятся до 20% за квадратный метр.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился к Банку России с просьбой временно смягчить требования для участников страхового сектора на фоне пандемии коронавируса и падения курса валют. Для поддержки рынка страховщики предлагают увеличить максимальный срок выплаты потерпевшему до 30 рабочих дней и расширить границы тарифного коридора в ОСАГО на 10%. По данным ВСС, стоимость ремонта в рамках такой страховки вырастет из-за изменений на валютном рынке. С учетом возможных изменений минимальная стоимость ОСАГО может опуститься до 2471 рубля, а максимальная вырасти до 5436 рублей.

Какая ситуация в мире?

Вслед за ценами на нефть в США упала стоимость ключевых индексов страны на Нью-Йоркской фондовой бирже. Снижение составило от 3,79% (NASDAQ) до 4,55% (Dow Jones).

Радикальные меры борьбы с коронавирусом приведут к экономическому коллапсу в США, уверены экономисты. Миллионы американских граждан лишатся работы, если введенный в стране карантин продлится чуть дольше ожидаемого. Сильнее всего такие меры отразятся на малом и среднем бизнесе, которые не смогут пережить несколько недель без доходов.

Несмотря на это, американский сенат не поддержал пакет мер, которые должны стимулировать местную экономику на фоне ситуации с коронавирусом. Предполагается, что на поддержку малого бизнеса, расширенное страхование безработицы, единовременные выплаты и другое выделят 1,4 триллиона долларов. Сейчас в Сенате ведутся переговоры между партиями по окончательному содержанию законопроекта.

Чего ждать дальше?

Рекламный рынок в России ждет кризис из-за падения рубля и пандемии коронавируса. Уже сейчас эксперты ожидают снижение доходов по итогам 2020 года. Гендиректор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев не исключает, что падение может быть на уровне 2009 или 2014 годов.