14 июня 2020

Плющенко назначен тренером сборной РФ по фигурному катанию. До этого забрал чемпионку у Тутберидзе

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Плющенко будет готовить сборную к международным соревнованиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал тренером сборной России. Как сообщается на сайте Министерства спорта России, Плющенко является одним из специалистов, работающих с национальной командой.

Местом работы Евгения Плющенко на посту тренера сборной является Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП), хотя он преподаёт в собственной академии «Ангелы Плющенко», которую открыл еще три года назад.

Как уточняет «Ленту.ру», тренером сборной Плющенко стал после того, как в его академию от Этери Тутберидзе перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что переход Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко связан с тем, что спортсменка захотела больше индивидуальной работы с тренером. Кроме того, Плющенко поддержал Евгению Медведеву, проигравшую этап Гран-при во Франции, после того, как она ушла от Тутберидзе, не сказав наставнице ни слова.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о том, что упадок мужского катания в стране происходит по вине Плющенко. По ее мнению, он слишком долго участвовал в турнирах, не давая дорогу молодым. «Системные ошибки сейчас дают свои плоды», — приводит слова Родниной «Царьград». В 2014 году уральский фигурист Максим Ковтун из-за Плющенко лишился шанса участвовать в Олимпиаде в Сочи. Екатеринбуржец не вошел в основной состав заявки на Игры, так как туда был включен Плющенко, который позже снялся с соревнований на разминке из-за больной спины.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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