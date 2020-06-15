Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал тренером сборной России. Как сообщается на сайте Министерства спорта России, Плющенко является одним из специалистов, работающих с национальной командой.
Местом работы Евгения Плющенко на посту тренера сборной является Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП), хотя он преподаёт в собственной академии «Ангелы Плющенко», которую открыл еще три года назад.
Как уточняет «Ленту.ру», тренером сборной Плющенко стал после того, как в его академию от Этери Тутберидзе перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что переход Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко связан с тем, что спортсменка захотела больше индивидуальной работы с тренером. Кроме того, Плющенко поддержал Евгению Медведеву, проигравшую этап Гран-при во Франции, после того, как она ушла от Тутберидзе, не сказав наставнице ни слова.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о том, что упадок мужского катания в стране происходит по вине Плющенко. По ее мнению, он слишком долго участвовал в турнирах, не давая дорогу молодым. «Системные ошибки сейчас дают свои плоды», — приводит слова Родниной «
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