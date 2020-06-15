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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что переход Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко связан с тем, что спортсменка захотела больше индивидуальной работы с тренером. Кроме того, Плющенко поддержал Евгению Медведеву , проигравшую этап Гран-при во Франции, после того, как она ушла от Тутберидзе, не сказав наставнице ни слова.

Как уточняет «Ленту.ру», тренером сборной Плющенко стал после того, как в его академию от Этери Тутберидзе перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Местом работы Евгения Плющенко на посту тренера сборной является Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП), хотя он преподаёт в собственной академии «Ангелы Плющенко», которую открыл еще три года назад.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал тренером сборной России. Как сообщается на сайте Министерства спорта России, Плющенко является одним из специалистов, работающих с национальной командой.

Евгений Плющенко будет готовить сборную к международным соревнованиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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