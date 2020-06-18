За две недели в России выросли цены на автомобили 18 марок

За первые две недели июня 18 автопроизводителей подняли цены на свои модели в России. В настоящее время в стране присутствуют 52 компании.
«Согласно информации аналитиков, многие компании переписали ценник на весь модельный ряд, представленный на отечественном рынке», — пишет «Ридус», ссылаясь на экспертов портала «Цена Авто» и агентство «Автостат». Российский производитель УАЗ также принял решение поднять цену и машины бренда подорожали на 2,7 — 3,9%.
Что касается иномарок, то все автомобили Subaru прибавили в цене на отечественной рынке на 3,4 — 7,3%. Среди других Cadillac (подняли цены на 7,6—11%), Chevrolet (подняли цены на 1,5—8,7%), Geely (подняли цены на 2,0—2,9%) и Hyundai (подняли цены на 0,4—0,9%). Toyota, Lexus, Chery, Kia, Volkswagen, Skoda и Mercedes-Benz повысили стоимость только отдельных автомобилей и комплектаций.
Ранее сообщалось, что в России некоторые модели автомобилей с пробегом подорожали на 30%. В разговоре с URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что высокие валютные курсы прямо отобразятся на стоимости автомобилей, бытовой техники и прочих импортных товаров.
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