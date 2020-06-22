Получить дополнительный доход к пенсии можно с помощью инвестиций, но пенсионная реформа столкнется с новыми проблемами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Торговая неделя началась с роста цен на нефть. Стоимость эталонной марки Brent составляет 42,44 доллара за баррель (+0,25%). Американская нефть WTI также стартовала с прибавки к стоимости — 40, 01 доллара за баррель (+0,18%).

Повышение цен на нефть пока никак не сказалось на курсе рубля. Но если к концу дня рост продолжится, то следует ожидать укрепления отечественной валюты. По состоянию на 19 июня к закрытию Московской биржи, стоимость доллара США составила 69 рубля 44 копейки (-0,42), евро — 77 рублей 65 копеек (-0,65).

Ситуация в России

Правительство РФ собирается выделить еще 3 млрд рублей субсидий на межрегиональные авиаперевозки. Соответствующее письмо в Минэкономразвития РФ направил замминистра транспорта Иннокентий Алафинов. Помимо этого, кабмин планирует дополнительно выделить 1,67 млрд рублей на субсидирование перевозок по специальному тарифу для малоимущих на Дальний Восток, в Крым и Калининград. Отмечается, что деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов

В продолжение темы, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ. Принятое решение предполагает, что нормативы субсидирования в 2020 году возрастут в два раза.

Но не все могут быть довольны решениями кабмина, например, экспортеры зерна. Квота в 7 млн тонн зерна для вывоза за пределы ЕАЭС, которую с 1 апреля по 30 июня в связи с пандемией коронавируса установило правительство РФ, была полностью выбрана уже 26 апреля. Из-за этого экспортеры недополучили около 5 млн долларов.

Депутаты Госдумы собираются предложить главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной продлить льготную ипотеку под 6,5% на 2021 год. Также с предложением к Набиуллиной выступили активисты ОНФ. Они хотят, чтобы российские банки самостоятельно страховали потребительские кредиты. По их мнению, если кредитор заинтересован в страховании залога, жизни и здоровья своего клиента, то будет логичным решением, чтобы он сам страховал эти риски и выяснял отношения со страховщиком.

Родители подростков могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее предложение направили в правительство РФ представители Совета Федерации. Они заявили о необходимости ввести выплату на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.

Аналитики Boston Consulting Group подсчитали, что общий объем финансового богатства россиян в прошлом году составил 99 трлн рублей — это 90% ВВП России за прошлый год (110 трлн рублей). Под совокупным богатством аналитики подразумевают финансовые активы взрослого населения. Например, наличные сбережения и депозиты в банках, облигации, акции, пенсии и страхование жизни.

Что происходит в мире

Другие страны мира также собираются вливать большие средства в восстановление экономики после кризиса, который вызвал новый коронавирус. Министерство туризма Саудовской Аравии создаст фонд поддержки отрасли, изначальный размер которого должен составить 4 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп не стал вводить санкции в отношении китайских чиновников за якобы происходившее притеснение уйгуров (тюркский коренной народ Восточного Туркестана) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР ради реализации торговой сделки с Пекином. Этим были огорчены некоторые представители его администрации.

У Китая и своих проблем хватает. Производитель автомобилей марки Lifan находится на грани разорения. Компания рискует навсегда покинуть рынок из-за непогашенных долгов перед кредиторами.

Прогнозы экспертов

Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами. В разговоре с URA.RU экономист Константин Юрченко рассказал, что беспечную старость можно устроить, пользуясь негосударственными пенсионными фондами, приобретя инвестиционную недвижимость, ценные бумаги, или откладывая деньги на банковский вклад.

В 2024—2025 годах правительству страны придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет будет невозможно обеспечить выплатами всех пенсионеров. Эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров рассказал агентству, что к середине десятилетия фонды окажутся в трудной ситуации.

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