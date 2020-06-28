В России снижается число заболевших коронавирусом

28 июня выздоровели 5 735 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки нашли 6 791 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Выявлен 6 791 новый случай коронавируса в 83 регионах», — передает оперштаб. 28 июня выздоровели 5 735 человек, умерли — 104. Больше всего заражений выявлено в Москве (717), на втором месте Московская область, где обнаружено 325 заболевших, на третьем — ХМАО (285).

В Свердловской области 209 новых случаев, в Челябинской области — 152, в ЯНАО — 154. В Тюменской области — 67, Пермском крае — 52, в Курганской области — 39.

Днем ранее коронавирусом заразились 6 852 человек, сообщает «Национальная служба новостей». Всего с начала пандемии выявлено 634 437 зараженных. 399 087 пациентов выздоровели, умерли — 9 073.

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