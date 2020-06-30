Персональные данные могут храниться в интернет-компаниях как законными, так и незаконными способами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Удаление личного аккаунта на интернет-ресурсе не гарантирует, что персональные данные будут на самом деле уничтожены. Таким образом, опасность попадания личных данных клиента к злоумышленникам сохраняется. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий.

«Нажатие кнопки „удалить мои персональные данные“ не означает, что эти данные в реальности будут уничтожены. Существуют различные, в том числе незаконные, способы, когда данные остаются, а также различные ухищрения, когда убирается только фамилия субъекта, а вся остальная информация о нем остается и он называется „пользователь 975“, например», — рассказал эксперт по кибербезопасности.

По словам Лукацкого, бизнес в интернете не может существовать без персональных данных. «С точки зрения бизнеса, персональные данные — это новая нефть или новое золото. Понятно, что просто так расставаться с этими данными владельцы интернет-ресурсов не хотят», — объяснил специалист.

Регистрируясь на сайте, пользователь сам соглашается на обработку и передачу третьим лицам своих персональных данных, предупредил эксперт. «Если человек согласился на то, что его данные не только обрабатываются, но и передаются бесконтрольно третьим лицам, понятно, что бизнес вправе продолжать это делать [после удаления аккаунта пользователя]», — отметил Лукацкий.

Специалист подчеркнул, что существуют случаи, когда компании могут сохранять персональные данные клиента в течение нескольких лет законным путем. «Если купили какой-то продукт, то вступает в действие немного иное законодательство — о необходимости хранения информации, подтверждающие правоотношения с субъектом. Это счета, транзакции. И эту информацию, например, по закону о бухгалтерском учете, должны хранить пять лет», — заключил он.

Ранее популярные интернет-ресурсы уличили в невозможности удалить с них личные аккаунты. Специалисты считают, что это сильно сказывается на безопасности данных клиентов, передает телеканал 360.

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