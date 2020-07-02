Тобольские коммунисты провели «альтернативное голосование» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Коммунисты провели свое голосование, в Тобольском районе отравлена река, объявлен тендер на ремонт трассы Екатеринбург-Тюмень. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 июля в обзоре URA.RU:

Тобольские коммунисты провели «альтернативное голосование» по поправкам в Конституцию

Активисты Тобольского отделения КПРФ решили провести «альтернативное голосование» по поправкам в Конституцию РФ. За день проголосовать к ним пришло 99 тоболяков.

В отделение, где они проводили свой плебисцит, нагрянули сотрудники полиции и взяли объяснение с депутата Тюменской обдумы, первого секретаря Тобольского горкома КПРФ Юрия Юхневича и членов альтернативной комиссии, проверили имеющиеся в наличии средства индивидуальной защиты.

Силовики сообщили, что получили информацию о том, что активисты призывали к выносу бюллетеней с избирательных участков.

Открылся тендер на ремонт трассы Екатеринбург-Тюмень

ФКУ «Уралупратодор» опубликовал закупку на капитальный ремонт участка Екатеринбург — Тюмень. Начальная стоимость аукциона составляет около 4 млрд рублей.

Согласно проекту, работы пройдут в семь этапов. Ремонт начнется сразу после подписания контракта и должен завершиться до 31 декабря 2022 года.

В Тобольском районе отравлена река

Местные жители пожаловались на экологическую проблему в Тобольском районе. Между деревнями Башкова и Ломаева река покрылась бирюзовой маслянистой слизью и начала пахнуть краской.

Жители деревень опасаются, что из-за этой ситуации они могут остаться без питьевой воды.