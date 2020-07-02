01 июля 2020
30 июня 2020

Самое актуальное в Тюменской области к 2 июля. Коммунисты провели «альтернативное голосование», трассу до Екатеринбурга отремонтируют

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб КПРФ. Тюмень, коммунисты, флаг
Тобольские коммунисты провели «альтернативное голосование» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Коммунисты провели свое голосование, в Тобольском районе отравлена река, объявлен тендер на ремонт трассы Екатеринбург-Тюмень. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 июля в обзоре URA.RU:

Тобольские коммунисты провели «альтернативное голосование» по поправкам в Конституцию

  • Активисты Тобольского отделения КПРФ решили провести «альтернативное голосование» по поправкам в Конституцию РФ. За день проголосовать к ним пришло 99 тоболяков.
  • В отделение, где они проводили свой плебисцит, нагрянули сотрудники полиции и взяли объяснение с депутата Тюменской обдумы, первого секретаря Тобольского горкома КПРФ Юрия Юхневича и членов альтернативной комиссии, проверили имеющиеся в наличии средства индивидуальной защиты.
  • Силовики сообщили, что получили информацию о том, что активисты призывали к выносу бюллетеней с избирательных участков.

Открылся тендер на ремонт трассы Екатеринбург-Тюмень

  • ФКУ «Уралупратодор» опубликовал закупку на капитальный ремонт участка Екатеринбург — Тюмень. Начальная стоимость аукциона составляет около 4 млрд рублей.
  • Согласно проекту, работы пройдут в семь этапов. Ремонт начнется сразу после подписания контракта и должен завершиться до 31 декабря 2022 года.

В Тобольском районе отравлена река

  • Местные жители пожаловались на экологическую проблему в Тобольском районе. Между деревнями Башкова и Ломаева река покрылась бирюзовой маслянистой слизью и начала пахнуть краской.
  • Жители деревень опасаются, что из-за этой ситуации они могут остаться без питьевой воды.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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