Список пострадавших от коронавируса отраслей хотят расширить

Юрий Цветков настаивает включить в перечень пострадавших отраслей все виды деятельности на речном транспорте Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Грузовые речные перевозки хотят включить в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Юрий Цветков.

«Мы считаем, что должны, помимо грузовых перевозок, войти [в список пострадавших отраслей от коронавируса] еще прочие виды деятельности на речном транспорте», — цитирует ТАСС Цветкова. Он отметил, что обращение о включении данных отраслей в перечень пострадавших было направлено еще в апреле текущего года. Замминистра предположил, что некоторые транспортные компании попросят исключить их из списка, так как им не требуется помощь.

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки уже признаны пострадавшими от пандемии. Правительство несколько раз расширяло список отраслей, которым требуется поддержка в первую очередь.

Ранее экономист и первый министр экономики новой России Андрей Нечаев заявил, что предпринимателям, которые оказались в сложном положении нужна реальная помощь, передает «Национальная служба новостей». Он предложил, чтобы малому бизнесу, а также гражданам государство выплачивало наличные деньги.

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