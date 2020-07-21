Выяснилось, кому из больных ВИЧ запретили усыновлять детей

Правительство назвало критерии для больных ВИЧ, которым запретят усыновлять детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны критерии, при которых больные ВИЧ не смогут усыновлять детей. Правительство России опубликовало их в постановлении на сайте правовой информации.

«[Запрещающий фактор] для лиц с ВИЧ-инфекцией — нахождение на диспансерном наблюдении врача-инфекциониста менее одного года», — говорится в документе. Это также значит, что будущие родители и опекуны должны уже не менее года принимать терапию.

Кроме того, детей не отдадут в руки тех, чья определяемая вирусная нагрузка с числом CD4+ клеток составляет 350 клеток на миллилитр и более. Критерии для определения подходящих родителей правительству предложил Минздрав РФ.

В начале июля ученые обнаружили, что коронавирус и ВИЧ похожи по некоторым критериям. Для безопасности из-за пандемии коронавируса россиянам разрешили усыновлять детей онлайн, пишет агентство Nation news.

Конституционный суд признал незаконным запрет для больных ВИЧ на усыновление детей в июне 2018 года. Через год, в конце мая 2019 президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет брать ребят из детского дома людям, зараженным ВИЧ и гепатитом. В апреле этого года Минздрав РФ озвучил рекомендации по критериям, которыми придется ограничить инфицированных, чтобы усыновление было безопасным для ребенка.