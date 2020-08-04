Опубликовано видео драки с участием украинской модели в Турции

Камеры сняли потасовку с участием Дарьи Кирилюк в Турции Фото: Нина Калинина © URA.RU

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало видео потасовки с участием украинской моделью Дарьей Кирилюк, которая ранее заявила, что ее с друзьями избили охранники пляжа в Турции.

О произошедшем украинка рассказала на своей странице в Instagram. По ее словам, она стала жертвой нападения со стороны сотрудников службы безопасности пляжа на турецком курорте. «На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали», — писала модель. Тогда же администрация пляжа заявила, что инцидент произошел за его территорией и сотрудники не имеют к этому отношения.

Камеры видеонаблюдения сняли потасовку с участием нескольких человек. При этом издание не исключает, что избить девушку мог ее же молодой человек. Сама Кирилюк в комментариях под видео сказала, что он «никогда ее не бил», а лишь пытался успокоить после произошедшего. Сейчас пляж Момо закрыт на 15 дней.

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