Суд озвучил приговор по делу «Нового величия»

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Фигуранты дела
Три человека получили реальные сроки в исправительных колониях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Трем фигурантам дела «Нового величия» дали реальные сроки в колонии, еще четверых приговорили к условно. У всех подсудимых есть смягчающие обстоятельства, заявили в суде.

«Ранее не судимы, положительные характеристики; у Полетаева — хроническое заболевание, а у Павликовой — тревожная реакция. Также суд учитывает, что она несовершеннолетняя [на момент совершения преступления]», — передает слова судьи Александра Маслова «Медиазона».

Больше всего дали 25-летнему Руслану Костыленкову — 7 лет колонии общего режима. Также к 6,5 годам тюрьмы общего режима приговорили 32-летнего Петра Карамзина. К реальному сроку приговорен и20-летний Вячеслав Крюков — 6 лет заключения.

Из зала суда освободили Дмитрия Полетаева. Во время расследования мужчина находился в СИЗО, его приговорили к 6 годам условно. У Максима Рощина 6,5 лет условно. Также условные сроки достались Марии Дубовик (6 лет) и Анне Павликовой (4 года).

О том, что фигурантов дела «Нового величия» признали виновными стало известно 6 августа. Прокурор попросил реальные сроки для троих человек.

Участников организации «Новое величие» арестовали в августе 2018 года. Следователи считают, что молодые люди собирались устроить государственный переворот.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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