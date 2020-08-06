Суд озвучил приговор по делу «Нового величия»

Трем фигурантам дела «Нового величия» дали реальные сроки в колонии, еще четверых приговорили к условно. У всех подсудимых есть смягчающие обстоятельства, заявили в суде.
«Ранее не судимы, положительные характеристики; у Полетаева — хроническое заболевание, а у Павликовой — тревожная реакция. Также суд учитывает, что она несовершеннолетняя [на момент совершения преступления]», — передает слова судьи Александра Маслова «Медиазона».
Больше всего дали 25-летнему Руслану Костыленкову — 7 лет колонии общего режима. Также к 6,5 годам тюрьмы общего режима приговорили 32-летнего Петра Карамзина. К реальному сроку приговорен и20-летний Вячеслав Крюков — 6 лет заключения.
Из зала суда освободили Дмитрия Полетаева. Во время расследования мужчина находился в СИЗО, его приговорили к 6 годам условно. У Максима Рощина 6,5 лет условно. Также условные сроки достались Марии Дубовик (6 лет) и Анне Павликовой (4 года).
О том, что фигурантов дела «Нового величия» признали виновными стало известно 6 августа. Прокурор попросил реальные сроки для троих человек.
Участников организации «Новое величие» арестовали в августе 2018 года. Следователи считают, что молодые люди собирались устроить государственный переворот.