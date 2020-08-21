Forbes назвал российский корабль самым мощным в мире

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» находится на модернизации Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации может возглавить рейтинг самых мощных надводных военных судов в мире. Об этом сообщает американское издание Forbes.

«С новейшим оружием и датчиками корабль, возможно, станет самым мощным надводным боевым кораблем в мире», — цитирует ТАСС сообщение агентства. Помимо этого, в Forbes отметили более современную концепцию российского крейсера по сравнению с американскими кораблями.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» спущен на воду в апреле 1986 года. С 1999 года (фактически — с 2013) корабль находится на модернизации. Возвращение на службу запланировано на 2022 год.

Ранее стало известно о том, что США собираются наладить производство оружия по образцам, разработанным в СССР. По информации «Национальной службы новостей», список заимствованных у союза разработок включает в себя как автоматы Калашникова, так и различные ракеты.

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