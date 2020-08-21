Boeing «России» с 421 пассажиром на борту задымился в воздухе

Самолет совершил вынужденную посадку в Красноярске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Хабаровска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Это произошло из-за срабатывания датчика задымления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Произошло срабатывание датчика задымления в багажном отсеке», — приводит издание слова источника. На борту находились 421 человек. Самолет приземлился в 14:10 по местному времени. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс выполняет авиакомпания «Россия». Оперативно получить комментарий компании не удалось.

В пресс-службе аэропорта Красноярска не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Получить информацию по горячей линии не удалось.

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