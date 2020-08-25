«Газпрому» предложили взять расходы по газификации населения на себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Ухудшение мировой экономики из-за пандемии коронавируса будет иметь долгосрочное влияние на нефтегазовую отрасль. Аналитики рейтингового агентства Moody’s считают, что это приведет к изменению моделей энергопотребления на развитых рынках. В среднесрочной перспективе они прогнозируют цены на нефть в диапазоне 45-65 долларов за баррель. Сейчас баррель нефти Brent торгуется за 45,73 доллара за баррель (+0,20%), WTI — 42,59 доллара за бочку (0,07%).

Рубль будет слабеть до конца года. При этом, по мнению кандидата экономических наук Владимира Григорьева, резкого падения российской валюты ждать не стоит. Он объяснил постепенное ослабление рубля тем, что резко снизились поступления в страну валютной выручки, а инвесторы в нынешних условиях стали меньше рисковать. Прогноз Григорьева подтверждается курсом валют, который дает Центробанк РФ. За доллар дают 74,42 рубля (+0,32), за евро — 87,90 (+0,17).

Ситуация в России

Еще одним фактором ослабления рубля станет то, что к августу российские банки исчерпали валютные запасы. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай объяснил, что такая ситуация складывалась в 2018 году, когда валюту из-за угрозы санкций выводили сами клиенты. Он считает, что уже сейчас это уже сказывается на рубле, когда курс доллара уходил вышел 75 рублей.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил «Газпрому» взять на себя все расходы на газификацию населения страны. На совещании по газификации регионов секретарь генсовета партии он заявил, что стоимость подведения газопровода бывает непомерно высокой для граждан, в среднем она составляет 400 тысяч рублей.

Главной проблемой России является безработица. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым он обратил его внимание на проблемы рынка труда в регионе.

В России школьники и студенты рискуют не вернуться за парты в сентябре 2020 года из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Вирусологи и эпидемиологи не исключают второй волны коронавируса. Как ученики станут получать знания, какие ограничения будут действовать в образовательных учреждениях, чем может обернуться отказ от очного обучения в стране и есть ли у дистанта будущее — разберемся в эфире на youtube-канале URA.RU 25 августа в 17:30 (екб). Гостями станут первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров, директор филиала Президентской Академии на Урале Руслан Долженко, блогер, основатель онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ «GrandExam» Арсений Филин.

Карантин и последующий за ним экономический кризис в России заставили бизнес приспосабливаться к новым условиям работы, чтобы остаться на рынке. Большинство компаний были вынуждены сокращать расходы и оптимизировать бизнес-процессы. Однако есть и те, кому в нынешних реалиях удалось выйти на новый уровень и увеличить прибыль. Как это сделать без инвестиций — разберемся в эфире на youtube-канале URA.RU 26 августа в 17:30 (екб). Гостями эфира станут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций Ксения Шмелева и заместитель гендиректора по развитию в «ПК Контур» Антон Бахтин.

Что происходит в мире

До 23 июня 2021 года еще шесть стран присоединятся к антироссийским санкциям Европейского союза по Крыму. В ЕС заявили, что ими станут Албания, Грузия, Исландия, Норвегия, Украина и Черногория.

Американский президент Дональд Трамп продолжает «воевать» с Китаем и его бизнесом в преддверии выборов. Он заявил, что если будет переизбран, то будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик США и Китая. По его словам, Вашингтон теряет сотни миллиардов долларов, ничего не получая от Пекина.

Прогнозы экспертов

72% российских семей за последний год взяли как минимум один кредит. Об этом говорится в исследовании НАФИ. По мнению аналитиков, этот показатель будет увеличиваться, так как взаймы будут брать те члены семьи, которые пока свободны от нагрузки.

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