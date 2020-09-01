Глава разведки РФ раскрыл, зачем Китаю передали атомные секреты

Советский Союз передал Китаю технологии, необходимые для создания атомной бомбы, потому что это было проявлением высокого доверия между странами. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в рамках российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны
«Китайские специалисты были ознакомлены с нашими ядерными разработками, что подразумевало высшую степень доверия между нашими странами народами», — цитирует РИА «Новости» Нарышкина. Он напомнил, что США, сбрасывая бомбы на Хиросиму и Нагасаки, демонстрировали свою военную мощь, на что Советский Союз должен был ответить: разработать собственное оружие. Оно было испытано в 1949 году. Число жертв бомбардировки Японии четырьмя годами ранее превысило 200 тысяч человек, передает RT.
Договор о передаче технологий ядерного оружия СССР Китаю подписали в 1957 году. Советские технологии позволили запустить в 1958 году в Китае первый ядерный реактор. Обучение в этой области прошли 11 тысяч китайских специалистов.
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