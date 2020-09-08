Кремль раскрыл речь Путина на Генассамблее ООН

Владимир Путин вустипит перед Генассамблеи ООН по видеосвязи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин на юбилейной сессии Генассамблеи ООН будет говорить о вызове пандемии коронавируса и «болячках», которые она обострила. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства лично в ООН не поедет — ситуация в США в связи с коронавирусом остается сложной. Путин выступит на Генассамблее по видеосвязи.

Представитель Кремля отметил, что Путин в речи будет говорить о вызове пандемии для мира. «О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом». — цитирует Пескова ТАСС.

После завершения участия президента в формате видеообращения и помощника президента Юрия Ушакова российскую делегацию возглавит глава МИД России Сергей Лавров, уточняет RT. В этом году Генассамблея ООН должна открыться во вторник, 15 сентября.

Эпидемия COVID-19 затронула практически каждое государство мира. Всемирная организация здравоохранения оказалась катастрофически не готова к такому, отмечает « Царьград ». Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.