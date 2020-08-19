Владимир Жириновский просит наказать начальника Лефортовского СИЗО telegram-канал Владимира Жириновского

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его не пустили в камеру к арестованному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Политик попросил наказать за это начальника СИЗО.

«Осуществлена провокация, нам показали не Фургала, а пустую камеру. Требуем немедленно отстранить начальника СИЗО Лефортово Ромашина», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

Политик сослался на закон о содержании под стражей, который дает ему право беспрепятственно приходить в СИЗО. Также глава ЛДПР указал на свой депутатский статус.

Причины, по которым Жириновского не пустили к однопартийцу неизвестны. Политик только подчеркнул, что законы, которые создаются в Госдуме, не исполняются.

В отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили уголовное дело. Его подозревают в организации покушения на убийство и убийствах бизнесменов в 2004—2005 годах. СМИ со ссылкой на следователей утверждают, что до ареста Фургал встречался с одним из фигурантов своего дела. Правоохранители задержали экс-губернатора в начале июля. После этого в Хабаровском крае начались протесты, пишет Nation news.

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