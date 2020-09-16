Тихановская раскрыла судьбу Лукашенко в случае отказа от власти

Светлана Тихановская считает, что нужно учитывать мнение людей по вопросы дальнейшей судьбы Александра Лукашенко Фото: Sergei Grits, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белорусская оппозиция готова предоставить действующему главе республики Александру Лукашенко безопасности в случае мирной передачи власти. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать — уверенность», — сказала Тихановская. Она отметила, что не может говорить за всех и мнение граждан по данному вопросу нужно учитывать, пишет RT. Лидер белорусской оппозиция подчеркнула, что Лукашенко получит «даже больше», чем гарантии безопасности.

Ранее Тихановская предсказала отказ Лукашенко от власти. Она считает, что это лишь вопрос времени. Оппозиция по-прежнему намерена добиваться этого с помощью мирных протестов, передает «Национальная служба новостей».