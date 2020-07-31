Накопительную часть пенсии россиян повысят

Изменения коснулись 80 тысяч российских пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Накопительные пенсии россиян 1 августа повысят на 9,13%. Об этом журналистам рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Накопительные пенсии россиян в 2020 году повышают на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он касается 80 тысяч человек», — пишет РИА «Новости». В фонде объяснили, что коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет будет сделан без заявки.

Также будут повышены на 7,99% пенсии участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются срочной пенсионной выплатой. Речь идет о формате, при котором пенсия выплачивается в период, указанный пенсионером. Перерасчет коснется еще около 32 тысяч человек.

Ранее Министерство труда и соцзащиты РФ предложило со следующего года увеличить срок расчета накопительной части пенсии с 258 месяцев до 264 месяцев. На это число для расчета ежемесячных выплат делится вся сумма, сообщает «Национальная служба новостей». Решение объяснили данными Росстата о росте продолжительности жизни в стране.

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