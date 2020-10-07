07 октября 2020

Создателям вакцины «Спутник V» предлагают дать Нобелевскую премию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Вакцина. Ковид. Спутник V. Челябинск, прививка, вакцина, ампулы, covid, ковид, спутник v
Борис Менделевич рассказал, что вакцина «Спутник V» сможет спасти здоровье и жизни миллионов людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» должны быть выдвинуты на Нобелевскую премию. Такое мнение высказал член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Борис Менделевич.

«Считаю, создатели вакцины достойны, как минимум, претендовать на Нобелевскую премию», — цитирует РИА «Новости» Менделевича. По его словам, вакцина «Спутник V» сможет спасти здоровье и жизни миллионов людей. Менделевич назвал изобретение вакцины мировым прорывом. Он подчеркнул, что доказанная эффективность препарата «Спутник V» позволяет считать его научным открытием.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в октябре «Спутник V» может поступить в гражданский оборот, передает RT. Несколько предприятий уже готовятся массово выпускать препарат. Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев рассказал, что одна доза вакцины от коронавируса будет стоить в пределах 1 тысячи рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...