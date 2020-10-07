Создателям вакцины «Спутник V» предлагают дать Нобелевскую премию

Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» должны быть выдвинуты на Нобелевскую премию. Такое мнение высказал член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Борис Менделевич.
«Считаю, создатели вакцины достойны, как минимум, претендовать на Нобелевскую премию», — цитирует РИА «Новости» Менделевича. По его словам, вакцина «Спутник V» сможет спасти здоровье и жизни миллионов людей. Менделевич назвал изобретение вакцины мировым прорывом. Он подчеркнул, что доказанная эффективность препарата «Спутник V» позволяет считать его научным открытием.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в октябре «Спутник V» может поступить в гражданский оборот, передает RT. Несколько предприятий уже готовятся массово выпускать препарат. Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев рассказал, что одна доза вакцины от коронавируса будет стоить в пределах 1 тысячи рублей.
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