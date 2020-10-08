Мишустин раскрыл, сколько выделят на выплаты семьям с детьми

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Открытая лицензия от 09.09.2016. Семья, многодетная семья, дети со спины
Правительство РФ выделит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми Фото: pixabay.com

На пособия семьям с детьми правительство РФ направит регионам около 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны России Михаил Мишустин.

«Правительство дополнительно направит свыше одного миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети», — приводит слова Мишустина ТАСС. Он добавил, что около девяти миллиардов рублей пойдут на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться, пишет RT. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает предусмотреть повысить выплат семьям с детьми с низким доходом, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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