Мишустин раскрыл, сколько выделят на выплаты семьям с детьми

Правительство РФ выделит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми Фото: pixabay.com

На пособия семьям с детьми правительство РФ направит регионам около 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны России Михаил Мишустин.

«Правительство дополнительно направит свыше одного миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети», — приводит слова Мишустина ТАСС. Он добавил, что около девяти миллиардов рублей пойдут на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться, пишет RT. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает предусмотреть повысить выплат семьям с детьми с низким доходом, передает агентство Nation News.